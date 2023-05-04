Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, teknik direktör İrfan Buz ile sözleşme imzaladı.

Giresunspor Başkanı Nahid Yamak, yeşil-beyazlı ekipte teknik direktör Hakan Keleş'in istifasının ardından dün gece İrfan Buz ile anlaşma sağladı. Karadeniz ekibinde tecrübeli teknik adamla bugün resmi sözleşme imzalandı. Başkan Yamak, İrfan Buz ile sezon sonuna kadar ve 1 yıl opsiyonlu sözleşme imzaladıklarını, hocalarına güvendiklerini belirtti.

Anlaşmanın ardından teknik direktör İrfan Buz, Çotanak Spor Kompleksi'nde incelemelerde bulundu ve takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.