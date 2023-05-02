Giresunspor Başkanı Nahid Yamak açıkladı! Hakan Keleş ile yollar ayrıldı
Giresunspor Başkanı Nahid Yamak resmen açıkladı. Yamak, aspor.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'a yaptığı açıklamada, "Hakan Keleş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık" dedi.
Mehmet Cem Çakır| Giresunspor Haberleri
Yayın Tarihi: 02.05.2023- 16:39 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023- 16:56
HAKAN KELEŞ'İN GİRESUNSPOR KARNESİ:
Hakan Keleş bu sezon 33 karşılaşmada 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 15 mağlubiyet elde etti.
Giresunspor'un Süper Lig'e yükseldiği sezonda Hakan Keleş görevdeydi.