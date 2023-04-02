Giresunspor 2-2 Alanyaspor | MAÇ SONUCU - ÖZET
Süper Lig'in 27. haftasında Giresunspor sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Karadeniz ekibi 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
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Yayın Tarihi: 02.04.2023- 17:59 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023- 18:01
Karadeniz ekibi 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
Giresunspor'un gollerini Doğancan Davas ve Kuwas (p) kaydetti.
Alanyaspor'un golleri ise Efecan ve Zinedine Ferhat'tan geldi.
Bu sonucun ardından Giresunspor puanını 24, Alanyaspor ise 29 yaptı.