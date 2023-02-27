Nahid Ramazan Yamak'tan Saruhan Bolat'ın ailesine ziyaret
Bitexen Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak, ülkemizi yasa boğan depremde Kahramanmaraş İstiklalspor forması giyen ve Giresunspor altyapısında yetişen Saruhan Bolat'ın ailesine ziyarette bulundu.
Giresunspor Haberleri
Yayın Tarihi: 28.02.2023- 00:23
Yamak, bazı yönetim kurulu üyeleriyle Bolat'ın Yağlıdere ilçesi Kurucalı Mahallesi'ndeki mezarına çiçek bırakıp dua etti. Bolat'ın Palaklı Mahallesi'ndeki babaevini ziyaret eden Yamak, baba Fahrettin ve anne Fatma Bolat'a taziyelerini iletti.
Giresunspor altyapısından yetişen Bolat'ın adı Bitexen Giresunspor'un altyapı tesisine verilmişti.