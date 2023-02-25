Giresunspor'un yeni başkanı Nahid Yamak oldu!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da kulüp başkanlığına Nahid Ramazan Yamak seçildi.
Giresunspor Haberleri
Yayın Tarihi: 25.02.2023- 18:56
Yamak, 233 üyeden 156'sının oyunu alarak başkanlığa seçildi. Fatih Sandal'ın listesinin 76 oy aldığı seçimde 1 oy ise geçersiz sayıldı.
Yeni başkan Yamak, delegelere teşekkür ederek, "Giresunspor için bundan sonra elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. Kesinlikle bu kulübün menfaatlerini sonuna kadar savunacağız. Kıt kaynakları en iyi şekilde değerlendirerek, çok iyi yerde olduğumuz Süper Lig'i kaçırmamak için çalışacağız. Hep birlikte çalışacağız. Bu emanet bizde ve yönetim kurulu arkadaşlarımda." ifadelerini kullandı.