Giresunspor'da başkanlık seçimi ertelendi!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da, başkanlık seçimi heyecanı yaşanıyor. Karadeniz ekibinde eçimli genel kurulu, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelendi. Genel kurulun, çoğunluk aranmaksızın 25 Şubat Cumartesi günü yapılacağı bildirildi.
Giresunspor Haberleri
Yayın Tarihi: 18.02.2023- 15:56
Kulüp binasında gerçekleştirilen genel kurulda, yeterli üye sayısına ulaşılamadı.
Genel kurulun, çoğunluk aranmaksızın 25 Şubat Cumartesi günü yapılacağı bildirildi.