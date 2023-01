Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Giresunspor, evinde Galatasaray'ı konuk edece. Mücadele öncesi Karadeniz ekibinin başkanı Hakan Karaahmet açıklamalarda bulundu. Karaahmet, "Giresunspor da kendini bu ligde kabul ettirmiş, her takıma karşı verdiği mücadele ortada. Bu yüzden çıkacağız elimizden gelenin en iyisini yaparak güzel bir futbol izleteceğiz. Yeni bir hikaye yazacağımıza inanıyorum" dedi.

Önemli bir maç oynayacaklarını söyleyen Başkan Karaahmet, "Ligdeki konumu, şampiyonluk adaylarından biri olarak zirvede yer alması ve uzun süredir kaybetmeyen bir takım olması nedeniyle Galatasaray maçı daha da önemli bir hale gelmektedir. Giresunspor ise, hep sürprizlerle dolu bir takım. O yüzden bu maçla ilgili de çok güzel bir maç olabileceğini söyleyebilirim. Sezon başında ikinci hafta maçımızı deplasmanda Galatasaray ile oynamıştık ve seyircisi önünde kazanmayı bilmiştik. Rakibimizin gücünü biliyoruz ama Giresunspor da kendini bu ligde kabul ettirmiş, her takıma karşı verdiği mücadele ortada. Bu yüzden çıkacağız hem futbolseverlere, hem de Giresunspor camiasına elimizden gelenin en iyisini yaparak güzel bir futbol izleteceğiz. Yeni bir hikaye yazacağımıza inanıyorum. Bunun sırrı ise hedefi ve hikayesi aynı olan, başarıya aç ve ihtiyacı olan bir ekip ruhuna sahip olmasıdır" dedi.



"PUANLARI BİZ ALMAK İSTİYORUZ"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in de Giresunlu olduğuna dikkat çekerek, iki hemşeri kulüp başkanının mücadelesi olacağını ifade eden Karaahmet, "Özellikle iki hemşeri kulüp başkanının maçı olacak. Giresun içinde güzel bir gurur kaynağı. Kendisini seviyoruz, Galatasaray'da güzel, başarılı işler yaptı. Sevgimiz en üst seviyede ama puanları biz almak istiyoruz. Başkan, yönetim, taraftar ve takımı en iyi şekilde ağırlayacağız ama sahada sonuna kadar mücadele devam edecek. Zaten Giresunspor'un en büyük özelliği her takımı en iyi misafirperverlikle ağırlarken, sahada mücadelesini ortaya koymasıdır" diye konuştu.