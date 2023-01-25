Giresunspor - Galatasaray maçının bilet fiyatları açıklandı
Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi yeşil-beyazlılar bilet fiyatlarını açıkladı.
Giresunspor Haberleri
Yayın Tarihi: 25.01.2023- 19:41
Yeşil beyazlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bugün itibarıyla bilet satışlarının başladığı belirtildi.
Açıklamada, bilet fiyatlarının kale arkası tribünü için 200, doğu alt tribünü için 300, doğu-batı üst tribünü için 250, batı alt tribünü için de 500 ila 750 lira olacağı kaydedildi.
Misafir takım taraftarları için ise bilet fiyatının 260 lira olarak belirlendiği bildirildi.