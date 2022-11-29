Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor Kulübü, Ferhat Karademir, İbrahim İnaç ve Gürkan Temür'ün yönetim kurulu üyeliği görevlerinden ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Giresunspor'umuzun 44 yıl sonra yükselmiş olduğu Süper Lig başarısında büyük emekleri olan kulübümüzün Yönetim Kurulu Üyeleri; Ferhat Karademir, İbrahim İnaç ve Gürkan Temür görevlerinden müsaadelerini istemişlerdir. Giresunspor ailesi olarak kulübümüz için yaptıkları çalışmalar ve gösterdikleri emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatlarında başarılar dileriz. Başkanımız ve Yönetim Kurulumuzun önümüzdeki günlerde alacağı karar neticesinde görevinden ayrılan yöneticiler yerine yeni atamalar gerçekleştirilecektir."