Giresunspor Görkem Sağlam'ı transfer etti
Spor Toto Süper lig ekiplerinden Giresunspor 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Görkem Sağlam ile anlaşma sağladı.Karadeniz ekibi bu transferi sosyal medya hesabından açıkladı.
Giresunspor Haberleri
Yayın Tarihi: 05.09.2022- 22:11
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Görkem Sağlam ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Görkem Sağlam'a, 'Giresunspor'umuza hoş geldin.' diyor, çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Görkem Sağlam, geride kalan sezonu Hollanda 1. Ligi ekiplerinden Willem II'da geçirdi.