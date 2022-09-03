Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Giresunspor ile Konyaspor karşılaşıyor. Zorlu maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
GİRESUNSPOR - KONYASPOR 11'LER:
Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Mejia, Murat Cem, Doğan Can, Serginho, Sainz, Bajic
Konyaspor: Sehic, Ahmet, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Muric, Bytyqi, Endri, Muhammet Demir
GİRESUNSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Giresunspor - Konyaspor maçı 3 Eylül Cumartesi günü saat 21:45'te başladı ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.