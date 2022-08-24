Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı Malili orta saha oyuncusu Hamidou Traore'nin Partizan'a transfer olduğunu açıkladı.

Karadeniz ekibinde yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Hamidou Traoré'nin transferi için Sırbistan Süper Ligi takımlarından Partizan ile anlaşma sağlanmıştır. Kendisine Giresunspor için vermiş olduğu emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.