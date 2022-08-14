Süper Lig'de Galatasaray, sahasında Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu. Giresunspor'da Borja Sainz ve Sergen Picinciol, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Giresunspor'da Borja Sainz ve Sergen Picinciol, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Sainz, "Galatasaray, ligimizin önemli ekiplerinden biri. Onlara karşı iyi mücadele ettik. Hakan Keleş hocamızın da dediği gibi biz bir aileyiz, birlikte çıktık ve birlikte kazandık" dedi.

Yeşil-beyazlı ekibin diğer oyuncusu Sergen ise, "Bütün Türkiye bizim kazanacağımızı beklemiyordu. Ancak biz çok iyi hazırlandık. Galatasaray çok büyük bir baskı. Savunmada çok iyi durduk. Çok iyi bir galibiyet ifadelerini kullandı.