Giresunspor'da genel kurul toplantısı tarihi belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'un genel kurul toplantı tarihi belli oldu. Yeşil-beyazlı ekip yaptığı açıklamayla genel kurul toplantı tarihini duyurdu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da genel kurulun çoğunluk sağlanması halinde 1 Haziran Çarşama, aksi durumda ise çoğunluğa bakılmaksızın 8 Haziran Çarşamba günü yapılacağı bildirildi.

Kulüp açıklamasında, gene kurulun, ödemelerini yaparak kongrede oy kullanma hakkı kazanan üyelerin katılımıyla 1 Haziran Çarşamba günü saat 12.00'de Aksu Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde gerçekleştirileceği aktarıldı.

Bu toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda ise genel kurulun, 8 Haziran Çarşamba günü çoğunluğa bakılmaksızın aynı saat ve yerde yapılacağı ifade edildi.