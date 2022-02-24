Giresunspor haberleri: Hakan Karaahmet: "Aday varsa aday değilim"

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da başkan Hakan Karaahmet düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Karaahmet, "Göztepe maçını gereğinden fazla önemsemeyin. Bu bir ölüm kalım maçı değil. O hale getirmeyin. Yanlış anlaşılmasın önemli bir maç ama şöyle olursa böyle olur gibi bir havaya sokmayalım. Birlik ve beraberlik içinde olalım. Takıma destek olalım. Gelin bu takımı Süper Lig’de tutalım. Sonra mı? İstiyorsanız kongre var. Zaten hep söylüyorum. Aday varsa ben aday değilim." dedi.

Giresunspor Haberleri Yayın Tarihi: 24.02.2022- 17:45