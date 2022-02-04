Süper Lig ekibi GZT Giresunspor'da, İttifak Holding Konyaspor maçına sayılı saatler kala çok önemli bir gelişme yaşandı.
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre kansere yakalandı!
Süper Lig takımlarından Giresunspor'un geçtiğimiz günlerde transfer ettiği Jean Pyerre'de tümör tespit edildi. Karadeniz temsilcisi, hastalığa yakalanan futbolcunun sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Brezilyalı orta sahadan da konuyla ilgili açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Yeşil beyazlı ekibin kısa bir süre önce 1.5 yıllık kiralık sözleşme imzaladığı 23 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Jean Pyerre'in şüphe üzerine yapılan son sağlık kontrollerinde testislerinde tümör tespit edildi.
Bu gelişme üzerine Jean Pyerre'in sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.