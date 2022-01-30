Okan Kocuk'tan Galatasaray itirafı! "Giresunspor..."

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da forma giyen Okan Kocuk, Galatasaray iddialarına dair açıklamalarda bulundu. Kocuk, "Ben şu anda Giresunspor'un oyuncusuyum. Takımım ve kendim için %100'ümü vermek istiyorum. Galatasaray'a daha güçlü geri dönmek istiyorum. "Türkiye Ligi'nde ben de varım" demek için kiralanmak istedim." dedi.

Giresunspor Haberleri Yayın Tarihi: 30.01.2022- 20:51 Güncelleme Tarihi: 30.01.2022- 20:59