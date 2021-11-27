27 Kasım 2021, Cumartesi

GİRESUNSPOR

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş Beşiktaş maçı sonrası konuştu! "Oyuncularıma tepki gösterdim"

Hakan Keleş: Oyuncularıma tepki gösterdim!
GİRESUNSPOR
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Giriş Tarihi: 27.11.2021

Süper Lig'de Beşiktaş'ı deplasmanda 4-0 mağlup eden Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Keleş, "Yerde bir oyuncu varken neden gol attık diye oyuncularıma tepki gösterdim. 3-0'dan sonra da şov yapan oyuncularım oldu, onları da uyardım" dedi.

Süper Lig'de Beşiktaş'ı deplasmanda 4-0 mağlup eden Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Keleş, 3-0'dan sonra şov yapan oyuncularını uyardığını söyledi.

İşte o açıklama;

"Yerde bir oyuncu varken neden gol attık diye oyuncularıma tepki gösterdim. Görmediklerini, ayağının kaydığını düşündüklerini söylediler. Biz centilmen bir takımız. Oyuncularım, fark etseydi topu dışarı atardı. Mert'e geçmiş olsun diyorum."

"3-0'dan sonra şov yapan oyuncularım oldu, onları da uyardım."

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