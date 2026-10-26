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Gençlerbirliği'nde çapraz bağları kopan Dimitrios Goutas sezonu kapattı

Gençlerbirliği'nde sağ diz ön çapraz bağları kopan Dimitrios Goutas'ın sezonu kapattığı açıklandı.

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Gençlerbirliği'nde çapraz bağları kopan Dimitrios Goutas sezonu kapattı

Gençlerbirliği'nde çapraz bağları kopan Yunan futbolcu Dimitrios Goutas'ın sezonu kapattığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'de dün TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda oynanan maçın 30. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Goutas'ın sağ diz ön çapraz bağlarında kopma tespit edildiği belirtildi.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Goutas'ın, sakatlığı nedeniyle sezonun kalan bölümünde forma giyemeyeceği aktarıldı.

Bu sezon Gençlerbirliği formasıyla 9 maçta görev alan 32 yaşındaki savunma oyuncusu, söz konusu karşılaşmaların tamamına ilk 11'de başladı.

#Süper Lig #Trendyol Süper Lig #Gençlerbirliği #TÜMOSAN Konyaspor
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