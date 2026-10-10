Gençlerbirliği-Amed SK CANLI MAÇ | Trendyol Süper Lig 7. hafta

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile Amed SK karşı karşıya geliyor. Gençlerbirliği-Amed SK maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 7. haftasında Gençlerbirliği ile Amed SK karşı karşıya geliyor. Gençlerbirliği'nin evinde oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

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GENÇLERBİRLİĞİ-AMED SK MAÇI NE ZAMAN?

Gençlerbirliği-Amed SK maçı 10 Ekim Cumartesi (Bugün) TSİ 13.30'da başladı.

GENÇLERBİRLİĞİ-AMED SK MAÇI HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği-Amed SK maçı beIN SPORTS 2'de canlı olarak yayınlanıyor

KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ

Gençlerbirliği: İrfan Can, Fıratcan, Goutas, Thalisson, Metehan, Abdürrahim, Diabate, Tongya, Rafael Luis, Tiago, Mendes.



Amed SK: Lafont, Umut, Bates, Dellova, Krasniqi, Furkan, Raveloson, Khalil, Saba, Ballet, Orban.