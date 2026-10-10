CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Gençlerbirliği-Amed SK CANLI MAÇ | Trendyol Süper Lig 7. hafta

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile Amed SK karşı karşıya geliyor. Gençlerbirliği-Amed SK maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi:
Gençlerbirliği-Amed SK CANLI MAÇ | Trendyol Süper Lig 7. hafta

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 7. haftasında Gençlerbirliği ile Amed SK karşı karşıya geliyor. Gençlerbirliği'nin evinde oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

GENÇLERBİRLİĞİ-AMED SK MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

Gençlerbirliği-Amed SK CANLI MAÇ | Trendyol Süper Lig 7. hafta - 1

GENÇLERBİRLİĞİ-AMED SK MAÇI NE ZAMAN?

Gençlerbirliği-Amed SK maçı 10 Ekim Cumartesi (Bugün) TSİ 13.30'da başladı.

GENÇLERBİRLİĞİ-AMED SK MAÇI HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği-Amed SK maçı beIN SPORTS 2'de canlı olarak yayınlanıyor

KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ

Gençlerbirliği: İrfan Can, Fıratcan, Goutas, Thalisson, Metehan, Abdürrahim, Diabate, Tongya, Rafael Luis, Tiago, Mendes.

Amed SK: Lafont, Umut, Bates, Dellova, Krasniqi, Furkan, Raveloson, Khalil, Saba, Ballet, Orban.

#İrfan Can #Amed SK #Gençlerbirliği #Trendyol Süper Lig
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Başakşehir-Gençlerbirliği | CANLI
Sonraki Haber
Başakşehir-Gençlerbirliği | CANLI