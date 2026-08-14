Gençlerbirliği Salih Uçan'ı kadrosuna kattı!
Gençlerbirliği Beşiktaş'tan ayrılan deneyimli orta saha Salih Uçan'ı kadrosuna kattığını açıkladı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi:
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Beşiktaş'tan ayrılan 32 yaşındaki orta saha Salih Uçan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Tecrübeli futbolcu geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 23 maça çıkarken 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.
Hoş Geldin 𝗦𝗮𝗹𝗶𝗵 𝗨𝗰̧𝗮𝗻 🙌 pic.twitter.com/gnze5Ds8Q0— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) August 14, 2026