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Gençlerbirliği Salih Uçan'ı kadrosuna kattı!

Gençlerbirliği Beşiktaş'tan ayrılan deneyimli orta saha Salih Uçan'ı kadrosuna kattığını açıkladı. İşte detaylar...

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Gençlerbirliği Salih Uçan'ı kadrosuna kattı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Beşiktaş'tan ayrılan 32 yaşındaki orta saha Salih Uçan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Tecrübeli futbolcu geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 23 maça çıkarken 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.

#Beşiktaş #Gençlerbirliği #Trendyol Süper Lig #Salih Uçan
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