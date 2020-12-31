Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav'dan yeni yıl mesajı
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.
Cavcav, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "2020 yılını ne yazık ki çok az güzel anıyla hatırlayacağız. Pandemi dünyamızı etkiledi. Ailemizi, sevdiklerimizi, yakınlarımızı korumak adına her zamankinden daha hassas davranmamız gereken günler yaşadık. Acı hatıraların belki de daha çok olduğu 2020 yılını artık geride bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.
Yeni yılın herkes için yeni umutlarla geldiğini belirten Cavcav, "Umarım eski güzel ve sağlıklı günlerimize en kısa zamanda yeniden kavuşuruz. Yeni yılın Gençlerbirliği'miz için de güzel günleri getirmesi en büyük dileğim. Daha güzel günler, daha güzel bir Gençlerbirliği görmek dileğiyle… Herkese mutlu yıllar diliyorum." görüşlerini paylaştı.
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