23 Aralık 2020, Çarşamba

GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği'ne corona virüsü şoku!

Gençlerbirliği'nde Covid-19 şoku! 5 isim pozitif...
GENÇLERBİRLİĞİ
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Güncelleme Tarihi: 23.12.2020 Giriş Tarihi: 23.12.2020

ekiplerinden 'nde şoku yaşanıyor. Kırmızı-siyahli ekipten yapılan açıklamada 3 futbolcu ve 2 personelin test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

ekiplerinden 'nde şoku yaşanıyor. Başkent temsilcisi resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada 3 futbolcusu ve 2 personelinin corona virüsüne yakalandığını duyurdu. İşte kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamanın tamamı;

"DG maçı öncesi uygulanan COVİD-19 testlerinde 3 futbolcu ve 2 kulüp personelimizin sonucu pozitif çıkmıştır. İlgili kişilerin tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır."

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