Gençlerbirliği'ne corona virüsü şoku!

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde corona virüsü şoku yaşanıyor. Kırmızı-siyahli ekipten yapılan açıklamada 3 futbolcu ve 2 personelin test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde corona virüsü şoku yaşanıyor. Başkent temsilcisi resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada 3 futbolcusu ve 2 personelinin corona virüsüne yakalandığını duyurdu. İşte kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamanın tamamı;

"DG Sivasspor maçı öncesi uygulanan COVİD-19 testlerinde 3 futbolcu ve 2 kulüp personelimizin sonucu pozitif çıkmıştır. İlgili kişilerin tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır."

DİĞER