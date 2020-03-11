12 Mart 2020, Perşembe

GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği idmanında 4 eksik!

Gençlerbirliği idmanında 4 eksik!
GENÇLERBİRLİĞİ
Giriş Tarihi: 12.03.2020

'in 26. haftasında deplasmanda oynayacağı maçı çalışmalarına başladı. Tedavilerine devam edilen , , ve Pierre-Yves Polomat, antrenmanda yer almadı.

Sakatlıkları bulunan Stancu, Ayite, ve Polomat antrenmanda yer almadı

, 'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve dar alanda top kapma oyunuyla başladı. Dar alanda pas ve gol oyunuyla devam eden idman, son bölümde yapılan üç kaleli maçla tamamlandı. Tedavilerine devam edilen , , Sefa Yılmaz ve Pierre-Yves Polomat, antrenmanda yer almadı.

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