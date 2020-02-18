18 Şubat 2020, Salı

GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği’nde Sefa Yılmaz şoku

Gençlerbirliği’nde Sefa Yılmaz şoku
GENÇLERBİRLİĞİ
Giriş Tarihi: 18.02.2020

ekiplerinden , müsabakasında sakatlık geçiren 'ın 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde: "Hafta sonu oynadığımız maçının ilk yarısında sağ ayak bileğinde meydana gelen yaralanma sonrası oyuna devam edemeyen futbolcumuz 'ın sponsor hastanemiz Acıbadem Ankara Hastanesinde yapılan MR incelemesi sonucunda, sağ ayak bileğinde çoklu bağ yaralanması, yoğun kanama ve eşlik eden kemik iliği ödemi tespit edilmiş olup sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır. Sefa Yılmaz'ın planlanan tedavi süreci doğrultusunda sahalara dönüşünün yaklaşık 6-8 hafta aralığında olması öngörülmektedir."

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