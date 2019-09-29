29 Eylül 2019, Pazar

GENÇLERBİRLİĞİ

Mustafa Kaplan: “Atamayana atarlar”

Mustafa Kaplan: “Atamayana atarlar”
GENÇLERBİRLİĞİ
Giriş Tarihi: 29.09.2019

MKE Ankaragücü ile oynadıkları maçtan 2-1 mağlup ayrılan Gençlerbirliği'nde , “Atamayana atarlar” dedi.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "Fazla konuşacak bir şey yok. Kaybettik üzgünüz. Maç öncesi çok mutluyduk. Belki ilk yarı yakaladığımız pozisyonları değerlendirsek soyunma odasına önde girecektik. Atamayana atarlar. Kazanan takımı kutluyor iki takım taraftarını da tebrik ediyorum" dedi.

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