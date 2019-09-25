25 Eylül 2019, Çarşamba

GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği'nin derbide tek hedefi galibiyet

Gençlerbirliği'nin derbide tek hedefi galibiyet
GENÇLERBİRLİĞİ
Giriş Tarihi: 25.09.2019

Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi kupa maçı ve 29 Eylül Pazar günü ile oynayacakları başkent derbisine ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kaplan, kupa maçında kadroda rotasyona gideceklerini belirterek, "Önümüzde iki maç var. Öncelikle kupa maçımızı geçmemiz lazım. Antrenman ve maç eksiği olan bazı arkadaşlarımız var. Genç oyuncuları da tercih ederek karma bir takım çıkarmayı düşünüyoruz. Kupada ilk hedefimiz tur atlamak." diye konuştu.

Kupa maçının ardından tamamen başkent derbisine yoğunlaşacaklarını vurgulayan Kaplan, "Başkentimizin iki güzide kulübü karşılaşacak. Bana göre iki çınar kulüp. İki tarafta da yaklaşık 20 yıla yakın çalıştım. Taraftarlar, camialar açısından da önemli bir maç. Centilmence bir maç olacağını, dostluk içerisinde geçeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaplan, iki takımın da puana ihtiyacının bulunduğuna işaret ederek, "Beş puanlı Ankaragücü, iki puanlı var. Biz kazanmak istiyoruz. Cesaretli futbolumuzu bu maçta da sahaya yansıtmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ligde galibiyetle tanışmak istediklerini dile getiren Kaplan, şunları kaydetti:

"TSYD Ankara Kupası'nda iyi oynamıştık. 'nü yenerek kupayı kazanmıştık. Ancak sonuçta ona hazırlık maçı gibi bakabiliriz. Bu, puan maçı. İki kulüpte bu derbileri yaşayan birisi olarak bu derbilerin nasıl geçeceğini biliyorum. Gençlerbirliği olarak hedefimiz 3 puan. Rakibimize de saygı duyuyoruz. Geçen sezon orada ikinci devre hep beraber güzel işler yaptık. Bu sezon Gençlerbirliği'ndeyiz. Yedi yıl aradan sonra oynanacak ilk derbiyi kazanıp taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. İlk üç puanımızı bu maçta almak istiyoruz."


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