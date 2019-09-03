03 Eylül 2019, Salı

GENÇLERBİRLİĞİ

Ayite Gençlerbirliği'nde

Ayite Gençlerbirliği'nde
GENÇLERBİRLİĞİ
Giriş Tarihi: 03.09.2019

Alkaralar, ’ın 30 yaşındaki Togolu sol kanatı ’yi kadrosuna kattı.

'e kabus gibi bir başlangıç yapan , transferin son gününde boş durmadı. Başkent ekibi, forması giyen 'yi renklerine bağladı. Kanatlarda ve forvet pozisyonunda görev yapan 30 yaşındaki Togolu oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı. Angers, Nancy, Reims ve Bastia gibi takımların formasını giyen Ayite, 2016'da geldiği Fulham ile 'de de oynadı. 84 maçta 14 gol ve 11 asistlik performans ortaya koydu.
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