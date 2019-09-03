03 Eylül 2019, Salı
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Ayite Gençlerbirliği'nde
Giriş Tarihi: 03.09.2019
Alkaralar, Fulham’ın 30 yaşındaki Togolu sol kanatı Floyd Ayite’yi kadrosuna kattı.
Süper Lig'e kabus gibi bir başlangıç yapan Gençlerbirliği, transferin son gününde boş durmadı. Başkent ekibi, Fulham forması giyen Floyd Ayite'yi renklerine bağladı. Kanatlarda ve forvet pozisyonunda görev yapan 30 yaşındaki Togolu oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı. Angers, Nancy, Reims ve Bastia gibi takımların formasını giyen Ayite, 2016'da geldiği Fulham ile Premier Lig'de de oynadı. 84 maçta 14 gol ve 11 asistlik performans ortaya koydu.
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