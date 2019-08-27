27 Ağustos 2019, Salı

GENÇLERBİRLİĞİ

Ertaç Özbir, Gençlerbirliği yolunda

Ertaç Özbir, Gençlerbirliği yolunda
GENÇLERBİRLİĞİ
Giriş Tarihi: 27.08.2019

ekiplerinden , 'un yollarını ayırdığı 29 yaşındaki file bekçisi ile anlaşmaya vardı.

, kalesini ile güçlendiriyor. Kırmızı-siyahlıların geçtiğimiz sezon forması giyen Ertaç Özbir ile anlaşma sağladığı belirtilirken, ekibinin kısa süre içerisinde transferi açıklayacağı öğrenildi.

Ertaç Özbir'in yarın sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi de imzalaması bekleniyor.

29 yaşındaki file bekçisi geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor forması ile 19 maça çıkmıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ
Gaziantep'te 2 kırmızı 5 gol! Gaziantep'te 2 kırmızı 5 gol!
Mustafa Kaplan: Rakibi kutluyorum Mustafa Kaplan: "Rakibi kutluyorum"
Mustafa Kaplan: Rakibi kutluyorum Mustafa Kaplan: "Rakibi kutluyorum"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör