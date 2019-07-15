15 Temmuz 2019, Pazartesi

GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği'nde yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Gençlerbirliği'nde yeni sezon hazırlıkları sürüyor
GENÇLERBİRLİĞİ
Giriş Tarihi: 15.07.2019

2019-2020 futbol sezonunun hazırlıklarını 'da yaptığı kampla sürdüren ekibi , günü çift antrenmanla geçirdi.

Kulübün açıklamasına göre futbolcular, kampında sabah antrenmanında koordinasyon ve şut çalışması, akşam ise taktik çalışma yaptı.

, kamptaki ilk hazırlık maçını yarın Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde saat 17.00'de 'la oynayacak.

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