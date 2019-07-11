11 Temmuz 2019, Perşembe

GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği Ahmet İlhan Özek'le yollarını ayırdı

Gençlerbirliği ayrılığı resmen açıkladı
GENÇLERBİRLİĞİ
Giriş Tarihi: 11.07.2019

Süper Lig ekiplerinden , ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçen sezon yaşadığımız şampiyonlukta önemli pay sahiplerinden olan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Ahmet İlhan Özek'e kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

1. Lig'de geçen sezon formasıyla 21 maça çıkan 31 yaşındaki kanat oyuncusu, 2 gol attı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ
Mert Çetin'den transfer açıklaması Mert Çetin'den transfer açıklaması
G.Saray'dan 2 bomba daha! KAP'a bildirdi... G.Saray'dan 2 bomba daha! KAP'a bildirdi...
G.Saray'dan 2 bomba daha! KAP'a bildirdi... G.Saray'dan 2 bomba daha! KAP'a bildirdi...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör