Gençlerbirliği Ahmet İlhan Özek'le yollarını ayırdı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçen sezon yaşadığımız şampiyonlukta önemli pay sahiplerinden olan Ahmet İlhan Özek ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Ahmet İlhan Özek'e kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Spor Toto 1. Lig'de geçen sezon Gençlerbirliği formasıyla 21 maça çıkan 31 yaşındaki kanat oyuncusu, 2 gol attı.