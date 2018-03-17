18 Mart 2018, Pazar
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Mücadelede, 42. dakikada Yevhan Seleznyov ve 90+3'te Skuletic'in attığı karşılıklı gollerle 1-1 berabere bitti.
Bu sonucun ardından Akhisarspor 34 puana yükselirken, Gençlerbirliği 27 puana çıktı.
11'LER
Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet, Claro, Palitsevich, Alper, Uğur, Sessegnon, Scekic, Khalili, Aydın, Skuletic
Akhisarspor: Lukac, Lopes, Caner, Mustafa, Ömer, Eray, Sissoko, Soner, Larsson, Muğdat, Seleznyov
Akhisarspor uzatmalarda yıkıldı
Güncelleme Tarihi: 17.03.2018 Giriş Tarihi: 17.03.2018
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği evinde TM Akhisarspor ile uzatmalarda bulduğu golle 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig'de düşme hattında bulunan ve son 2 haftada oynadığı maçlardan puan çıkaramayan Gençlerbirliği, 4 haftalık galibiyet serisi Trabzonspor karşısında son bulan Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk etti.
Mücadelede, 42. dakikada Yevhan Seleznyov ve 90+3'te Skuletic'in attığı karşılıklı gollerle 1-1 berabere bitti.
Bu sonucun ardından Akhisarspor 34 puana yükselirken, Gençlerbirliği 27 puana çıktı.
11'LER
Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet, Claro, Palitsevich, Alper, Uğur, Sessegnon, Scekic, Khalili, Aydın, Skuletic
Akhisarspor: Lukac, Lopes, Caner, Mustafa, Ömer, Eray, Sissoko, Soner, Larsson, Muğdat, Seleznyov
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