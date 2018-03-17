;
    18 Mart 2018, Pazar

    GENÇLERBİRLİĞİ

    Akhisarspor uzatmalarda yıkıldı

    Akhisarspor uzatmalarda yıkıldı
    GENÇLERBİRLİĞİ
    Güncelleme Tarihi: 17.03.2018 Giriş Tarihi: 17.03.2018

    Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği evinde TM Akhisarspor ile uzatmalarda bulduğu golle 1-1 berabere kaldı.

    Süper Lig'de düşme hattında bulunan ve son 2 haftada oynadığı maçlardan puan çıkaramayan Gençlerbirliği, 4 haftalık galibiyet serisi Trabzonspor karşısında son bulan Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk etti.

    Mücadelede, 42. dakikada Yevhan Seleznyov ve 90+3'te Skuletic'in attığı karşılıklı gollerle 1-1 berabere bitti.

    Bu sonucun ardından Akhisarspor 34 puana yükselirken, Gençlerbirliği 27 puana çıktı.


    11'LER

    Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet, Claro, Palitsevich, Alper, Uğur, Sessegnon, Scekic, Khalili, Aydın, Skuletic

    Akhisarspor: Lukac, Lopes, Caner, Mustafa, Ömer, Eray, Sissoko, Soner, Larsson, Muğdat, Seleznyov

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ
    Gençlerbirliğinde Teleset Mobilya Akhisarspor maçı hazırlıkları Gençlerbirliği'nde Teleset Mobilya Akhisarspor maçı hazırlıkları
    Medel: Zor bir maçtı Medel: Zor bir maçtı
    Bu taç, maçı karıştırdı! Bu taç, maçı karıştırdı!
    BİZE ULAŞIN