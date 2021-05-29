Son dakika spor haberleri: Gaziantep FK'da 3 ayrılık birden!

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Andre Sousa, Junior Morais ve Roderick Miranda ile yollarını ayırdıkları açıkladı. Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada "Profesyonel Futbol Takımımız oyuncularından Andre Sousa, Junior Morais ve Roderick Miranda ile yollarımız ayrılmıştır. Oyuncularımıza kulübümüze yapmış oldukları katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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