29 Mayıs 2021, Cumartesi

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Son dakika spor haberleri: Gaziantep FK'da 3 ayrılık birden!

Gaziantep FK'da 3 ayrılık birden!
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
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Giriş Tarihi: 29.05.2021

Son dakika spor haberleri: ekiplerinden , , ve ile yollarını ayırdıkları açıkladı.

ekiplerinden , , ve ile yollarını ayırdıkları açıkladı. ekibinden yapılan açıklamada "Profesyonel Futbol Takımımız oyuncularından Andre Sousa, Junior Morais ve Roderick Miranda ile yollarımız ayrılmıştır. Oyuncularımıza kulübümüze yapmış oldukları katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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