30 Aralık 2020, Çarşamba

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Marius Sumudica'dan flaş hamle! Türk vatandaşlığı almak için başvuru yaptı

Sumudica'dan Türk vatandaşlığı başvurusu!
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 Giriş Tarihi: 30.12.2020

'in en formda takımlarından FK'nın Rumen Teknik Direktörü , Türk vatandaşlığı için resmi başvuru yaptı.

ekiplerinden FK'nin başkanı , teknik direktör 'nın Türk vatandaşı olabilmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

Büyükekşi, Rumen teknik adamın geçtiğimiz günlerde Türk vatandaşlığına geçme noktasında bir talepte bulunduğunu anımsattı. Bunun üzerine gerekli hazırlıkların yapıldığını anlatan Büyükekşi, şunları kaydetti:

Sumudica'nın tamamen kendi arzusuyla talep ettiği bir konu bu. Arkadaşlarımız hazırlıklarını tamamladı ve Türk vatandaşlığına hak kazanmak için gereken tüm evraklar hazırlandı. Arkadaşlarımız evrakları bakanlığa sundu. Bundan sonraki süreç bakanlık yetkilileri tarafından yürütülecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GAZİŞEHİR GAZİANTEP HABERLERİ
Sumudica kariyer rekorunu geliştiriyor Sumudica kariyer rekorunu geliştiriyor
Sumudica'dan Terim itirafı! Beni aradı ve... Sumudica'dan Terim itirafı! "Beni aradı ve..."
Sumudica'nın sözleşmesi uzatılacak mı? Büyükekşi A Spor'a açıkladı Sumudica'nın sözleşmesi uzatılacak mı? Büyükekşi A Spor'a açıkladı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör