27 Aralık 2020, Pazar

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Gaziantep FK'da Sumudica'nın sözleşmesi uzatılacak mı? Mehmet Büyükekşi açıkladı

Sumudica'nın sözleşmesi uzatılacak mı? Büyükekşi A Spor'a açıkladı
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 Giriş Tarihi: 27.12.2020

ekiplerinden FK'nın başkanı , A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ile ilgili "Hocamız kalmak istiyor, ocak ayında masaya oturacağız." dedi.

'de son 4 maçını kazanan ve 13 maçtır yenilmeyen FK'da , 15. haftada Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından basın toplantısı düzenledi. Gaziantep ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Rumen teknik adam, konuyla ilgili "Buradan şehrimize ve taraftarlarımıza bir mesajım var. Bana kulüpten hiçbir yönetici sözleşme için gelmedi ve bana yeni kontrat teklifinde bulunmadı. Ben de herkes gibi bu kontratı bekliyorum. Yani beklentilerim var. Herkesin bilmesini istiyorum ki ben buradan gitmek istemiyorum. Taraftarlarımıza yanlış bilgi aktarılıyor. Benim gitmek istediğimi düşünüyorlar ama öyle bir durum yok. Ben bu şehirden ayrılmak istemiyorum, ben burada çok mutluyum." açıklamasını yaptı.

Gaziantep FK Başkanı ise A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programında canlı bağlanarak Sumudica'nın takımdaki geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, "Hocamız kalmak istiyor, ocak ayında masaya oturacağız." dedi.

Sumudica'nın sözleşmesi uzatılacak mı? Büyükekşi açıkladı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GAZİŞEHİR GAZİANTEP HABERLERİ
Sumudica'dan yeni sözleşme açıklaması Sumudica'dan yeni sözleşme açıklaması
Gaziantep FK Alanya'ya geçit vermedi! Gaziantep FK Alanya'ya geçit vermedi!
Gaziantep FK - Alanyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Gaziantep FK - Alanyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör