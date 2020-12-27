Gaziantep FK'da Sumudica'nın sözleşmesi uzatılacak mı? Mehmet Büyükekşi açıkladı
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın başkanı Mehmet Büyükekşi, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan teknik direktör Marius Sumudica ile ilgili "Hocamız kalmak istiyor, ocak ayında masaya oturacağız." dedi.
Süper Lig'de son 4 maçını kazanan ve 13 maçtır yenilmeyen Gaziantep FK'da teknik direktör Marius Sumudica, 15. haftada Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından basın toplantısı düzenledi. Gaziantep ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Rumen teknik adam, konuyla ilgili "Buradan şehrimize ve taraftarlarımıza bir mesajım var. Bana kulüpten hiçbir yönetici sözleşme için gelmedi ve bana yeni kontrat teklifinde bulunmadı. Ben de herkes gibi bu kontratı bekliyorum. Yani beklentilerim var. Herkesin bilmesini istiyorum ki ben buradan gitmek istemiyorum. Taraftarlarımıza yanlış bilgi aktarılıyor. Benim gitmek istediğimi düşünüyorlar ama öyle bir durum yok. Ben bu şehirden ayrılmak istemiyorum, ben burada çok mutluyum." açıklamasını yaptı.
Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi ise A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programında canlı bağlanarak Sumudica'nın takımdaki geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, "Hocamız kalmak istiyor, ocak ayında masaya oturacağız." dedi.
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