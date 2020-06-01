Gaziantep FK beklemede

Gaziantep FK'de bir personelin corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından Teknik Direktör Sumudica, Rumen basınında Digisport'a açıklamalarda bulundu.

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GaziantepFK'de bir personelin corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından Teknik Direktör Sumudica, Rumen basınında Digisport'a açıklamalarda bulundu. Sumudica, "Meslektaşımız izole edildi ve 5 gün sonra yapılacak yeni teste kadar idman yapmayacağız. Üzgünüm çünkü 1 hafta kaybediyoruz" diye konuştu.