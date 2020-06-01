01 Haziran 2020, Pazartesi

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Gaziantep FK beklemede

Gaziantep FK beklemede
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Giriş Tarihi: 01.06.2020

Gaziantep FK'de bir personelin corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından Teknik Direktör Sumudica, Rumen basınında Digisport'a açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK'de bir personelin corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından Teknik Direktör Sumudica, Rumen basınında Digisport'a açıklamalarda bulundu. Sumudica, "Meslektaşımız izole edildi ve 5 gün sonra yapılacak yeni teste kadar idman yapmayacağız. Üzgünüm çünkü 1 hafta kaybediyoruz" diye konuştu.
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