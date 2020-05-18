Gaziantep tempoyu yükseltti

Hazırlıklarını sürdüren Gaziantep FK'da, idman temposu artmaya başladı. Antrenörler Erdal Güneş ve Şener Gençtürk yönetimindeki antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

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Hazırlıklarını sürdüren Gaziantep FK'da, idman temposu artmaya başladı. Antrenörler Erdal Güneş ve Şener Gençtürk yönetimindeki antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Ana bölümde üç grup halinde yarı sahada çift kale maç gerçekleştirildi. Karantinada olan Maxim dışında tüm oyuncular, takımla çalıştı.