18 Mayıs 2020, Pazartesi

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Gaziantep tempoyu yükseltti

Gaziantep tempoyu yükseltti
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
ABONE OL
Giriş Tarihi: 18.05.2020

Hazırlıklarını sürdüren Gaziantep FK'da, idman temposu artmaya başladı. Antrenörler Erdal Güneş ve Şener Gençtürk yönetimindeki antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Hazırlıklarını sürdüren Gaziantep FK'da, idman temposu artmaya başladı. Antrenörler Erdal Güneş ve Şener Gençtürk yönetimindeki antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Ana bölümde üç grup halinde yarı sahada çift kale maç gerçekleştirildi. Karantinada olan Maxim dışında tüm oyuncular, takımla çalıştı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GAZİŞEHİR GAZİANTEP HABERLERİ
Gaziantep’te şarkılı idman Gaziantep’te şarkılı idman
1 haftaya tam kadro 1 haftaya tam kadro
Sumudica KYK’de Sumudica KYK’de
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör