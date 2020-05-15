15 Mayıs 2020, Cuma

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

1 haftaya tam kadro

1 haftaya tam kadro
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
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Giriş Tarihi: 15.05.2020

G.Antep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, yurt dışına giden teknik heyet ve futbolcuların karantinadan çıkacakları tarihi açıkladı.

G.Antep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, yurt dışına giden teknik heyet ve futbolcuların karantinadan çıkacakları tarihi açıkladı. Büyükekşi, "4 futbolcumuzla birlikte teknik heyetimiz, yurtlarda karantinada bulunuyor. Yaklaşık 1 hafta sonra tam kadro olarak çalışmalara başlayacağız" bilgisini verdi.
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