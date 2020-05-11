11 Mayıs 2020, Pazartesi

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Gaziantep FK’de test yapılacak

Gaziantep FK’de test yapılacak
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Giriş Tarihi: 11.05.2020

Gaziantep FK Sportif Direktörü Fatih İbradı, teknik heyet ve futbolcular ile kulüp personelinin bugün yeni tip corona virüsü testinden geçirileceğini bildirdi.

Gaziantep FK Sportif Direktörü Fatih İbradı, teknik heyet ve futbolcular ile kulüp personelinin bugün yeni tip corona virüsü testinden geçirileceğini bildirdi. İbradı, "Profesyonel futbol takımımız, yarın (bugün) yapılacak testlerin ardından 12 Mayıs Salı günü (yarın) takım halinde antrenmanlara başlayacak" bilgisini verdi.
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