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GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Sumudica: Türkiye mücadele etti

Sumudica: Türkiye mücadele etti
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Giriş Tarihi: 07.05.2020

Gaziantep Futbol Kulübü'nün Marius Sumudica ve futbolculardan Alexandru Maxim, Gaziantep'e döndü.

Gaziantep Futbol Kulübü'nün Marius Sumudica ve futbolculardan Alexandru Maxim, Gaziantep'e döndü. Ülkeleri Romanya'dan gelen ikili, 14 günlük karantina sürecine dahil edilip Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurda yerleşti. Sumudica, "Türk devleti koronavirüsle çok ciddi mücadele etti. O yüzden haziranda liglerin başlaması normal. Bizim için de güzel oldu. Her şey güzel geçer ve ligi de başarılı ve sorunsuz şekilde tamamlarız, diye ümit ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

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