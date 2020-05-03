03 Mayıs 2020, Pazar

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Gaziantep 11’inde buluşuyor

Gaziantep 11’inde buluşuyor
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
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Giriş Tarihi: 03.05.2020

Gaziantep FK Asbaşkanı Müslüm Özmen, 11 Mayıs'ta antrenmanlara başlayacaklarını açıkladı.

Gaziantep FK Asbaşkanı Müslüm Özmen, 11 Mayıs'ta antrenmanlara başlayacaklarını açıkladı. Özmen, "En kısa sürede şehir dışı ve yurt dışında olan tüm futbolcularımız Gaziantep'e gelecek. Yurt dışından gelecek herkes KYK yurtlarında karantinaya girecek. Planlamamızı haziran başında futbola dönecek şekilde yapıyoruz" dedi
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