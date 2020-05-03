Gaziantep 11’inde buluşuyor

Gaziantep FK Asbaşkanı Müslüm Özmen, 11 Mayıs'ta antrenmanlara başlayacaklarını açıkladı.

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GaziantepFK Asbaşkanı Müslüm Özmen, 11 Mayıs'ta antrenmanlara başlayacaklarını açıkladı. Özmen, "En kısa sürede şehir dışı ve yurt dışında olan tüm futbolcularımız Gaziantep'e gelecek. Yurt dışından gelecek herkes KYK yurtlarında karantinaya girecek. Planlamamızı haziran başında futbola dönecek şekilde yapıyoruz" dedi