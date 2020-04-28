Marius Sumudica: Türkiye'deki sağlık sistemi birinci sınıf

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'yı çalıştıran teknik direktör Marius Sumudica, Rumen basınına yaptığı açıklamada Türkiye'nin corona virüsüyle mücadelesine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki sağlık sisteminin birinci sınıf olduğunu söyleyen Sumudica, Süper Lig'in nerede ve nasıl oynanacağına dair de konuştu.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrası liglerin ertelenmesinin ardından Türkiye'de ayrılarak ülkesi Romanya'ya giden Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, ülke basınına açıklamalarda bulundu.

Ülkesinde yayın yapan gsp.ro'ya konuşan Rumen teknik adam, Türkiye'nin corona virüsüyle mücadelesinden övgü dolu sözlere bahsetti.

Sumudica'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I ÖVDÜĞÜM İÇİN ELEŞTİRİLDİM

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı övdüğüm için yapılan eleştirileri okudum. Ben, politikadan bahsetmiyorum ki anlamam zaten. Ama Erdoğan'ın futbolda ve genel olarak Türkiye'de neler yaptığını görüyorum."

TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ KRİZİNİ ÇOK İYİ YÖNETTİ

"80 milyondan fazla insanın yaşadığı Türkiye, 100.000 civarı vaka ve 3.000'den az ölümle corona virüs krizini çok iyi yönetti. Sağlık sistemi birinci sınıf. Şimdi Başakşehir'de solunum cihazları ile donatılmış 4.000'den fazla yoğun bakım yatağı bulunan bir hastane inşa edildi. Aralık ayında şiddetli zatürree nedeniyle hastaneye gitmiştim. Yani devlet futbolda da sadece takımlara para desteği sunmakla kalmadı. Altyapı harika."

YAYINCI KURULUŞ LİGİ KATAR'DA OYNATMAK İSTİYOR

"Süper Lig'in nerede, nasıl oynanacağına yönelik görüşlerini de paylaşan Sumudica, "Antalya'da oynanması Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın fikriydi. Ancak diğer takımlar tarafından onaylanmadı. Kazakistan'a gitmekle ilgili bilgilerin nereden geldiğine dair bir fikrim yok. Yayın haklarının sahibi beIN, şampiyonanın geri kalanını Katar'da oynatmak istiyordu. Sadece oranın Antalya'dan biraz daha sıcak olabileceğini düüşünüyorum ama beIN çok para ödüyor ve Katar merkezli olduğu için bu tip bir girişime sahip."

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