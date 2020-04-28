28 Nisan 2020, Salı

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Marius Sumudica: Türkiye'deki sağlık sistemi birinci sınıf

Türkiye'deki sağlık sistemi birinci sınıf
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 Giriş Tarihi: 28.04.2020

ekiplerinden FK'yı çalıştıran teknik direktör , Rumen basınına yaptığı açıklamada 'nin corona virüsüyle mücadelesine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki sağlık sisteminin birinci sınıf olduğunu söyleyen Sumudica, Süper Lig'in nerede ve nasıl oynanacağına dair de konuştu.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrası liglerin ertelenmesinin ardından 'de ayrılarak ülkesi Romanya'ya giden FK Teknik Direktörü , ülke basınına açıklamalarda bulundu.

Ülkesinde yayın yapan gsp.ro'ya konuşan Rumen teknik adam, Türkiye'nin corona virüsüyle mücadelesinden övgü dolu sözlere bahsetti.

Sumudica'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I ÖVDÜĞÜM İÇİN ELEŞTİRİLDİM

" 'ı övdüğüm için yapılan eleştirileri okudum. Ben, politikadan bahsetmiyorum ki anlamam zaten. Ama Erdoğan'ın futbolda ve genel olarak Türkiye'de neler yaptığını görüyorum."

TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ KRİZİNİ ÇOK İYİ YÖNETTİ

"80 milyondan fazla insanın yaşadığı Türkiye, 100.000 civarı vaka ve 3.000'den az ölümle corona virüs krizini çok iyi yönetti. Sağlık sistemi birinci sınıf. Şimdi Başakşehir'de solunum cihazları ile donatılmış 4.000'den fazla yoğun bakım yatağı bulunan bir hastane inşa edildi. Aralık ayında şiddetli zatürree nedeniyle hastaneye gitmiştim. Yani devlet futbolda da sadece takımlara para desteği sunmakla kalmadı. Altyapı harika."

Kayode Gaziantep'te mutlu

YAYINCI KURULUŞ LİGİ KATAR'DA OYNATMAK İSTİYOR

"'in nerede, nasıl oynanacağına yönelik görüşlerini de paylaşan Sumudica, "'da oynanması Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın fikriydi. Ancak diğer takımlar tarafından onaylanmadı. 'a gitmekle ilgili bilgilerin nereden geldiğine dair bir fikrim yok. Yayın haklarının sahibi beIN, şampiyonanın geri kalanını 'da oynatmak istiyordu. Sadece oranın Antalya'dan biraz daha sıcak olabileceğini düüşünüyorum ama beIN çok para ödüyor ve Katar merkezli olduğu için bu tip bir girişime sahip."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GAZİŞEHİR GAZİANTEP HABERLERİ
Trabzonspor hak ediyor Trabzonspor hak ediyor
Kayode Gaziantep’te mutlu Kayode Gaziantep’te mutlu
Gaziantep FK ‘devam’ dedi Gaziantep FK ‘devam’ dedi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör