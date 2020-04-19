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GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Kayode Gaziantep’te mutlu

Kayode Gaziantep’te mutlu
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
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Giriş Tarihi: 19.04.2020

Gaziantep’in Shakhtar’dan kiraladığı Nijeryalı forvet, kariyerini kırmızı-siyahlı formayla sürdürmek istiyor.

Gaziantep FK'nin sezon başında 'ten kiraladığı Olarenwaju Kayode, gelecek yıl da kırmızı-siyahlı takımda devam etmek istediğini ifade etti. Koronavirüs nedeniyle çalışmalarını evden sürdürdüğünü ifade eden 26 yaşındaki Nijeryalı forvet, "Zorlu süreci atlatacağız. Bu sezon bizim adımıza keyifli gidiyordu. Bu takımda olduğum ve Sumudica ile çalıştığım için mutluyum. Gaziantep'te kalmak istiyorum fakat bu teknik heyet ve yönetimin kararı" dedi. Kayode bu sezon ligde 22 maçta 9 gol kaydetti.
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