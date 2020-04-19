19 Nisan 2020, Pazar
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Kayode Gaziantep’te mutlu
Gaziantep’in Shakhtar’dan kiraladığı Nijeryalı forvet, kariyerini kırmızı-siyahlı formayla sürdürmek istiyor.
Gaziantep FK'nin sezon başında Shakhtar Donetsk'ten kiraladığı Olarenwaju Kayode, gelecek yıl da kırmızı-siyahlı takımda devam etmek istediğini ifade etti. Koronavirüs nedeniyle çalışmalarını evden sürdürdüğünü ifade eden 26 yaşındaki Nijeryalı forvet, "Zorlu süreci atlatacağız. Bu sezon bizim adımıza keyifli gidiyordu. Bu takımda olduğum ve Sumudica ile çalıştığım için mutluyum. Gaziantep'te kalmak istiyorum fakat bu teknik heyet ve yönetimin kararı" dedi. Kayode bu sezon ligde 22 maçta 9 gol kaydetti.
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