07 Nisan 2020, Salı

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Gaziantep FK 5 Mayıs'ta toplanacak

Gaziantep FK 5 Mayıs'ta toplanacak
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
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Giriş Tarihi: 07.04.2020

ekiplerinden Futbol Kulübü, 5 Salı günü toplanma kararı aldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin başlama tarihinin en erken haziran ayı başında olabileceği yönündeki değerlendirme üzerine kırmızı-siyahlılar, toplanma programında değişikliğe gitti.

Bugün toplanması gereken kulüp, maç planlama programında herhangi bir değişiklik olmaması durumunda 5 Salı günü tesislerde toplanmayı kararlaştırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı , "Bu süreç içerisinde kulübümüzün herhangi bir seyahat yasağı bulunmamaktadır. Fakat, hem toplum sağlığı hem de sizlerin ve ailelerinizin sağlığı için seyahat tavsiye edilmemektedir. Bilindiği üzere ülkemizden yurt dışına uçuşlar da kısa bir süre önce yasaklanmıştır." ifadelerini kullandı.

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