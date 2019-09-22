MAÇ SONUCU l Çaykur Rizespor 1 - 2 Gazişehir Gaziantep l ÖZET

Süper Lig'in 5. haftasında Gazişehir Gaziantep deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor, Gazişehir Gaziantep'i konuk etti. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Gazişehir Gaziantep 2-1 kazandı.

Muhammet Demir'in 12. Patrick Twumasi 16. dakika bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapatan Gazişehir takımı 10 puana yükselerek çıkışını sürdürdü.

Rizespor ise ilk mağlubiyetini alarak 7 puanda kaldı. Karadeniz temsilcisi ligde bir sonraki maçını Başakşehir deplasmanında oynayacak. Gazişehir ise Göztepe'yi konuk edecek.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada Güray'ın pası ile sol çaprazda topla buluşan Junior Morais'in, yerden uzak direğe yaptığı ortaya Muhammet Demir'in kayarak vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

16. dakikada Papy Djilobodji'nin havadan uzun pası ile sağ kanatta topla buluşan Patrick Twumasi, ceza sahasına girerken sağ ayağı ile dar açıdan yaptığı vuruşla takımı adına farkı ikiye çıkaran golü attı. 0-2

29. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Aminu Umar'ın ortasına Mohamed Abarhoun'un yaptığı kafa vuruşunda top kalenin hemen üzerinden auta çıktı.

41. dakikada ceza sahası sol çaprazının gerisinde topla buluşan Twumasi'nin sağ ayağı yaptığı sert vuruşta kaleci Gökhan Akkan gole izin vermedi.



Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Serkan Tokat xxx, Candaş Elbil xxx, Bilal Gölen xxx

Çaykur Rizespor: Gökhan xxx, Abarhoun xxx, Morozyuk xxx, Melnjak xxx, Chatziisaias xxx, Boldrin xxx, Vetrih xxx, Attamah xxx, Umar xxx, Nil de Pauw xxx, Scepovic xxx

Yedekler: Tarık, Burak, Orhan, Sasse, Atakan, Barış, Abdullah, Oğuz Kağan, Oğulcan, Samudio

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Gazişehir Gaziantep FK: Günay xxx, Armel Kana xxx, Papy xxx, Oğuz xxx, Morais xxx, Diarra xxx, Tetteh xxx, Tosca xxx, Twumasi xxx, Güray xxx, Muhammet xxx

Yedekler: Lodygin, Pawel Olkowski, Ulaş, Pawlowski, Raman Chibsah, Kubilay, Mehmet Erdem, Furkan, Nogueira, Kenan

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Goller: Muhammet Demir (dk. 12), Twumasi (dk. 16) (Gazişehir Gaziantep FK)