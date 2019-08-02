02 Ağustos 2019, Cuma

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Gazişehir Gaziantep'te 18 gitti 8 geldi

Gazişehir Gaziantep sil baştan
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
Giriş Tarihi: 02.08.2019

Bu sezon tarihinde ilk kez ’de mücadele edecek olan , kadrosunda köklü değişikliler yaptı. Gaziantep ekibi, geçtiğimiz sezon 1. Lig’in play-off şampiyonu olan kadrosundan 18 futbolcu ile yollarını ayırırken, şu ana kadar ise sadece 8 yeni ismi renklerine bağladı.

'te kadroda yaşanan köklü revizyon dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezon 1. Lig'den 'e yükselerek tarihinde ilk kez böyle bir başarı elde eden kırmızı-siyahlılar, teknik direktörlük görevine Rumen Marius Sumudica'nın getirilmesinin ardından pek çok önemli isimle yollarını ayırdı. Süper Lig'de tutunabilecek güçlü bir takım kurmak isteyen Gaziantep ekibi, bu süreçte 18 futbolcuya veda ederken, bünyesine 8 yeni ismi kattı.

Önemli isimlerle yollar ayrıldı

Gazişehir, geçtiğimiz sezonun sona ermesinin ardından , Yonathan Del Valle, , Ahmet Kesim, Oğulcan Çağlayan, Yalçın Kılınç, Cihat Çelik, Erhan Çelenk, Elmar Bjarnason, Yusuf Türk, Mahmut Bilir, Kuru ve Rıdvan Şimşek ile yollarını ayırdı. Gazişehir Gaziantep, 'nda yapılan ilk kampın ardından ise Kerim Avcı, Igor , Rydell Poepon, Mücahit Albayrak ve Prince Segbefia ile de yola devam etmeme kararı aldı.

8 yeni transfer yapıldı

Gaziantep temsilcisi, bu süreçte Kana Bıyık, Junior Morais, Pawel Olkowski, Muğdat Çelik, Papy Djilobodji, Ulaş Zengin, Alin Tosca ve Güray Vural ile kadrosunu güçlendirdi. Gazişehir Gaziantep, geçtiğimiz sezonun etkili isimlerinden , Uğurlu, Oğuz Ceylan, Jefferson ve Kenan Özer'i tutma kararı almıştı.

Süper Lig'e iki hafta kaldı, kadrosu sıkıntısı baş gösterdi

Pek çok oyuncu ile yollarını ayıran ve Süper Lig'in başlamasına iki haftalık bir süre kala kadro kurmada ciddi sıkıntılar yaşayan Gaziantep ekibi, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Güçlü bir takım kurup ligde kalıcı olmak isteyen Gazişehir Gaziantep'in pek çok futbolcu ile temaslarını sürdürdüğü ve bazı transferleri önümüzdeki günlerde açıklamak istediği vurgulandı.
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