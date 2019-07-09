09 Temmuz 2019, Salı

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Gazişehir’de Orgill atağı

Gazişehir’de Orgill atağı
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
Giriş Tarihi: 09.07.2019

Antep ekibi, Ankaragücü’yle sorun yaşayan ve Denizli’nin de istediği Orgill’le el sıkıştı.

hızlı ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in, Ankaragücü'nün Jamaikalı golcüsü Dever Orgill'le prensipte anlaştığı öğrenildi. ve Denizlispor'un da peşinde olduğu 29 yaşındaki tecrübeli golcü, devre arasında geldiği Başkent ekibinde 14 maçta 6 gol, 2 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Sarı-lacivertlilerle 2020'ye kadar kontratı bulunan Orgill, alacakları nedeniyle kulübüyle problem yaşıyor.
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