09 Temmuz 2019, Salı
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Gazişehir’de Orgill atağı
Giriş Tarihi: 09.07.2019
Antep ekibi, Ankaragücü’yle sorun yaşayan Göztepe ve Denizli’nin de istediği Orgill’le el sıkıştı.
Transferin hızlı ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in, Ankaragücü'nün Jamaikalı golcüsü Dever Orgill'le prensipte anlaştığı öğrenildi. Göztepe ve Denizlispor'un da peşinde olduğu 29 yaşındaki tecrübeli golcü, devre arasında geldiği Başkent ekibinde 14 maçta 6 gol, 2 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Sarı-lacivertlilerle 2020'ye kadar kontratı bulunan Orgill, alacakları nedeniyle kulübüyle problem yaşıyor.
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