Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Surinamlı Leo Myenty Janna Abena'yı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada Surinamlı stoper ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Myenty Abena, geçtiğimiz sezonu Spartak Moskova'da geçirmişti.
Myenty Abena, Kulüp Başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı.
✍️ Yeni transferimiz Myenty Abena, Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı. https://t.co/kAdzRYTHN7 pic.twitter.com/2HN3bsYqHr— Gaziantep FK (@GaziantepFK) July 1, 2025