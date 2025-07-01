Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Surinamlı Leo Myenty Janna Abena'yı transfer etti.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Surinamlı Leo Myenty Janna Abena'yı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada Surinamlı stoper ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Myenty Abena, geçtiğimiz sezonu Spartak Moskova'da geçirmişti.

Myenty Abena, Kulüp Başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı.