Gaziantep FK-İkas Eyüpspor maçı CANLI (Gaziantep FK-İkas Eyüpspor canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 26. haftasında Gaziantep FK ile İkas Eyüpspor karşı karşıya geliyor. Gaziantep FK'nın ev sahibi olduğu bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Gaziantep FK Haberleri Yayın Tarihi: 03.03.2025- 15:42