Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 24. haftasında Gaziantep FK ile Net Global Sivasspor karşı karşıya geldi.
Gaziantep FK ev sahibi olduğu mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
Karşılaşmada gol perdesini 26. dakikada penaltıdan Manaj açtı.
Dakikalar 33'ü gösterdiğinde Gaziantep FK'dan Kozlowski skoru 1-1'e getirdi.
İlk yarı bu gollerle 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
İkinci yarıda Arda Kızıldağ 90+1'de takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.
Maçın ardından Gaziantep FK 27 puanla 11. sırada bulunuyor.
Net Global Sivasspor ise 24 puanla 15. sırada yer alıyor.
Ev sahibi Gaziantek FK gelecek haftayı BAY geçecek.
Konuk ekip Net Global Sivasspor ise Tümosan Konyaspor'u konuk edecek.