Gaziantep FK 2-1 Net Global Sivasspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 24. haftasında Gaziantep FK ile Net Global Sivasspor karşı karşıya geldi. Bu mücadeleden ev sahibi Gaziantep FK 2-1'lik skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

Gaziantep FK Haberleri Yayın Tarihi: 15.02.2025- 15:02 Güncelleme Tarihi: 15.02.2025- 15:42